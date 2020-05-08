В Испании пять футболистов заразились коронавирусом

Имена футболистов пока не разглашаются. Трое из заражённых спортсменов играют в Примере, двое — в Сегунде. Результаты тестирования являются предварительными. После перепроверки тестов Ла Лига сделает заявление и подробно расскажет о результатах.

Власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

Ранее о новых вспышках заражения коронавирусом объявили итальянские «Фиорентина» и «Сампдория». В стане «фиалок» было выявлено шесть инфицированных, у генуэзцев их оказалось три, при этом один футболист заразился повторно. Сегодня стало известно, что COVID-19 заражены три человека в «Милане».