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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

В Испании пять футболистов заразились коронавирусом

Пять игроков, выступающих за клубы Примеры и Сегунды, получили положительные результаты тестирования на коронавирус, сообщает AS со ссылкой на радио RAC1.

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Источник: Агентство «Москва»

Имена футболистов пока не разглашаются. Трое из заражённых спортсменов играют в Примере, двое — в Сегунде. Результаты тестирования являются предварительными. После перепроверки тестов Ла Лига сделает заявление и подробно расскажет о результатах.

Власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

Ранее о новых вспышках заражения коронавирусом объявили итальянские «Фиорентина» и «Сампдория». В стане «фиалок» было выявлено шесть инфицированных, у генуэзцев их оказалось три, при этом один футболист заразился повторно. Сегодня стало известно, что COVID-19 заражены три человека в «Милане».

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