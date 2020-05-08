Футболисты «Энергетика-БГУ» победили «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят матчи 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят матчи 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них лидеры первенства футболисты «Слуцка» принимали на своем поле гостей из минского «Энергетика-БГУ» и уступили со счетом 1:2. На старте игры минчане полностью владели инициативой и дважды вынудили соперников нарушить правила в своей штрафной площади, заработав два пенальти, которые реализовал узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев. Пропустив два мяча, подопечные Виталия Павлова заиграли гораздо увереннее, и незадолго до перерыва Мухаммед Бала сократил разрыв в счете до минимума. Во второй половине встречи хозяева много атаковали, но так и сумели спасти матч. Что касается минчан, то они также имели возможности добиться успеха, но не реализовали их. Минские «студенты» поднялись на второе место в турнирной таблице, а Джасурбек Яхшибоев вышел в лидеры бомбардирской гонки, забив 6 мячей.
Еще два матча состоятся 9 мая: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» (Гродно) — «Рух».
Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск), «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск), «Смолевичи» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).
Турнирное положение после семи туров: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ» — 15, «Торпедо-БелАЗ» — 14, БАТЭ — 13, «Ислочь» — 12, «Шахтер» — 11, «Славия», «Витебск», «Городея», «Динамо» (Брест) — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Рух» — по 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
|Виталий Павлов
|Владимир Белявский
|Мухаммед Бала
|41′
|Джасурбер Яхшибоев
|17′
|Джасурбер Яхшибоев
|27′
|34
|Борис Панкратов
|1
|Артур Лесько
90′
|4
|Виталий Трубило
27′
|4
|Артем Шкурдюк
|18
|Сулейман Коанда
|5
|Даниил Мирошников
|20
|Денис Образов
|6
|Артем Сокол
|25
|Сергей Чеботаев
|9
|Евгений Юдчиц
|59
|Роман Кривулькин
|2
|Алексей Носко
|10
|Сослан Такулов
|10
|Жереми Мавату
82′
|24
|Юрий Козлов
|18
|Айк Мусаханян
27′71′
|17
|Мухаммед Бала
77′
|22
|Дэвид Тве
42′
|77
|Алан Короев
|7
|Джасурбер Яхшибоев
78′
|99
|Драман Салу
80′
|11
|Шахбоз Умаров
45′
|8
|Егор Семенов
|17
|Душан Бакич
67′
|78
|Абдул Гафар
70′
|9
|Артем Сердюк
|1
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Кульбаков(Беларусь)