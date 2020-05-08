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19:53 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Энергетика-БГУ» победили «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят матчи 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них лидеры первенства футболисты «Слуцка» принимали на своем поле гостей из минского «Энергетика-БГУ» и уступили со счетом 1:2. На старте игры минчане полностью владели инициативой и дважды вынудили соперников нарушить правила в своей штрафной площади, заработав два пенальти, которые реализовал узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев. Пропустив два мяча, подопечные Виталия Павлова заиграли гораздо увереннее, и незадолго до перерыва Мухаммед Бала сократил разрыв в счете до минимума. Во второй половине встречи хозяева много атаковали, но так и сумели спасти матч. Что касается минчан, то они также имели возможности добиться успеха, но не реализовали их. Минские «студенты» поднялись на второе место в турнирной таблице, а Джасурбек Яхшибоев вышел в лидеры бомбардирской гонки, забив 6 мячей.

Еще два матча состоятся 9 мая: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» (Гродно) — «Рух».

Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск), «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск), «Смолевичи» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).

Турнирное положение после семи туров: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ» — 15, «Торпедо-БелАЗ» — 14, БАТЭ — 13, «Ислочь» — 12, «Шахтер» — 11, «Славия», «Витебск», «Городея», «Динамо» (Брест) — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Рух» — по 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Слуцк
1:2
Первый тайм: 1:2
Энергетик-БГУ
Футбол, Беларусь, 8-й тур8.05.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Городской, 650 зрителей
Главные тренеры
Виталий ПавловВладимир Белявский
Голы
Мухаммед Бала41′
Джасурбер Яхшибоев17′
Джасурбер Яхшибоев27′
Составы команд
34Борис Панкратов
1Артур Лесько
90′
4Виталий Трубило
27′
4Артем Шкурдюк
18Сулейман Коанда
5Даниил Мирошников
20Денис Образов
6Артем Сокол
25Сергей Чеботаев
9Евгений Юдчиц
59Роман Кривулькин
2Алексей Носко
10Сослан Такулов
10Жереми Мавату
82′
24Юрий Козлов
18Айк Мусаханян
27′71′
17Мухаммед Бала
77′
22Дэвид Тве
42′
77Алан Короев
7Джасурбер Яхшибоев
78′
99Драман Салу
80′
11Шахбоз Умаров
45′
8Егор Семенов
17Душан Бакич
67′
78Абдул Гафар
70′
9Артем Сердюк
Статистика
1Желтые карточки7
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)10
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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