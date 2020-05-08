Футболисты «Энергетика-БГУ» победили «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси

В первом из них лидеры первенства футболисты «Слуцка» принимали на своем поле гостей из минского «Энергетика-БГУ» и уступили со счетом 1:2. На старте игры минчане полностью владели инициативой и дважды вынудили соперников нарушить правила в своей штрафной площади, заработав два пенальти, которые реализовал узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев. Пропустив два мяча, подопечные Виталия Павлова заиграли гораздо увереннее, и незадолго до перерыва Мухаммед Бала сократил разрыв в счете до минимума. Во второй половине встречи хозяева много атаковали, но так и сумели спасти матч. Что касается минчан, то они также имели возможности добиться успеха, но не реализовали их. Минские «студенты» поднялись на второе место в турнирной таблице, а Джасурбек Яхшибоев вышел в лидеры бомбардирской гонки, забив 6 мячей.