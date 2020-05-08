«Городея» и «Минск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В первом тайме соперники обменялись голами — на 20-й минуте Владимир Хващинский вывел минчан вперед, а еще через 24 минуты сербский легионер хозяев Лазар Сайич восстановил равновесие. После перерыва результат не изменился.

Также сегодня лидеры первенства футболисты «Слуцка» проиграли на своем поле минскому «Энергетику-БГУ» — 1:2. В составе победителей голевой дубль оформил узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев, реализовавший два пенальти. Он возглавил список лучших бомбардиров, забив 6 мячей.

Еще два матча состоятся 9 мая: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» (Гродно) — «Рух».

Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск), «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск), «Смолевичи» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).