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8 мая, источник: БЕЛТА

«Городея» и «Минск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» сыграли вничью с «Минском» (1:1) в домашнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме соперники обменялись голами — на 20-й минуте Владимир Хващинский вывел минчан вперед, а еще через 24 минуты сербский легионер хозяев Лазар Сайич восстановил равновесие. После перерыва результат не изменился.

Также сегодня лидеры первенства футболисты «Слуцка» проиграли на своем поле минскому «Энергетику-БГУ» — 1:2. В составе победителей голевой дубль оформил узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев, реализовавший два пенальти. Он возглавил список лучших бомбардиров, забив 6 мячей.

Еще два матча состоятся 9 мая: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» (Гродно) — «Рух».

Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск), «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск), «Смолевичи» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).

Турнирное положение после семи туров: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ» — 15, «Торпедо-БелАЗ» — 14, БАТЭ — 13, «Ислочь» — 12, «Шахтер», «Городея» — по 11, «Славия», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Рух» — по 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Городея
1:1
Первый тайм: 1:1
Минск
Футбол, Беларусь, 8-й тур8.05.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Городея, 310 зрителей
Главные тренеры
Олег РадушкоАндрей Разин
Голы
Лазар Сайчич44′
Владимир Хващинский20′
Составы команд
1Игорь Довгялло
28Артем Леонов
11Андрей Сорокин
63′
3Дмитрий Зинович
12Милан Йоксимович
4Дмитрий Рыжук
16Кирилл Павлючек
12Дмитрий Прищепа
27Станислав Сазанович
42′
19Алексей Залеский
72Александр Позняк
18Ярослав Яроцкий
71′
14Денис Яскович
78′
21Александр Васильев
28Лазар Сайчич
11Роман Грибовский
8Сергей Усеня
50′
7Олег Евдокимов
83′
4Семен Шестиловский
8Антон Шрамченко
19Михаил Шибун
60′
77Сергей Сазончик
66′
20Дмитрий Байдук
13Илья Алексиевич
77Ростислав Шавель
45′
10Владимир Хващинский
77′
35Сергей Пушняков
9Огнен Ролович
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)12
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Красников(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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