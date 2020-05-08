«Городея» и «Минск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» сыграли вничью с «Минском» (1:1) в домашнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» сыграли вничью с «Минском» (1:1) в домашнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме соперники обменялись голами — на 20-й минуте Владимир Хващинский вывел минчан вперед, а еще через 24 минуты сербский легионер хозяев Лазар Сайич восстановил равновесие. После перерыва результат не изменился.
Также сегодня лидеры первенства футболисты «Слуцка» проиграли на своем поле минскому «Энергетику-БГУ» — 1:2. В составе победителей голевой дубль оформил узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев, реализовавший два пенальти. Он возглавил список лучших бомбардиров, забив 6 мячей.
Еще два матча состоятся 9 мая: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» (Гродно) — «Рух».
Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск), «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск), «Смолевичи» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).
Турнирное положение после семи туров: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ» — 15, «Торпедо-БелАЗ» — 14, БАТЭ — 13, «Ислочь» — 12, «Шахтер», «Городея» — по 11, «Славия», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Рух» — по 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
|Олег Радушко
|Андрей Разин
|Лазар Сайчич
|44′
|Владимир Хващинский
|20′
|1
|Игорь Довгялло
|28
|Артем Леонов
|11
|Андрей Сорокин
63′
|3
|Дмитрий Зинович
|12
|Милан Йоксимович
|4
|Дмитрий Рыжук
|16
|Кирилл Павлючек
|12
|Дмитрий Прищепа
|27
|Станислав Сазанович
42′
|19
|Алексей Залеский
|72
|Александр Позняк
|18
|Ярослав Яроцкий
71′
|14
|Денис Яскович
78′
|21
|Александр Васильев
|28
|Лазар Сайчич
|11
|Роман Грибовский
|8
|Сергей Усеня
50′
|7
|Олег Евдокимов
83′
|4
|Семен Шестиловский
|8
|Антон Шрамченко
|19
|Михаил Шибун
60′
|77
|Сергей Сазончик
66′
|20
|Дмитрий Байдук
|13
|Илья Алексиевич
|77
|Ростислав Шавель
45′
|10
|Владимир Хващинский
77′
|35
|Сергей Пушняков
|9
|Огнен Ролович
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Красников(Беларусь)