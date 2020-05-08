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8 мая, источник: БЕЛТА

Виталий Павлов — лучший тренер футбольного чемпионата Беларуси в апреле

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наставник ФК «Слуцк» Виталий Павлов признан лучшим тренером чемпионата Беларуси в апреле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В результате традиционного опроса ведущих СМИ, проводимого ассоциацией «Белорусская федерация футбола», Виталий Павлов получил 43 балла. В семи стартовых матчах 30-го национального первенства его подопечные набрали 16 очков, и неожиданно для многих возглавили турнирную таблицу.

В опросе АБФФ приняли участие представители 12 средств массовой информации. В числе номинантов, кроме победителя, были также Юрий Пунтус («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Виталий Жуковский («Ислочь», Минский район) и Сергей Ясинский («Витебск»).

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