Виталий Павлов — лучший тренер футбольного чемпионата Беларуси в апреле

В результате традиционного опроса ведущих СМИ, проводимого ассоциацией «Белорусская федерация футбола», Виталий Павлов получил 43 балла. В семи стартовых матчах 30-го национального первенства его подопечные набрали 16 очков, и неожиданно для многих возглавили турнирную таблицу.

В опросе АБФФ приняли участие представители 12 средств массовой информации. В числе номинантов, кроме победителя, были также Юрий Пунтус («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Виталий Жуковский («Ислочь», Минский район) и Сергей Ясинский («Витебск»).