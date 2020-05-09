У голкипера «Реала Сосьедад» обнаружен коронавирус
Вратарь «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро оказался заражен коронавирусом.
Вратарь «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро оказался заражен коронавирусом.
Источник сообщает, что футболист сдал положительный серологический тест. Это означает, что болезнь протекает без симптомов, а способность пациента к передаче вируса очень мала.
Ремиро вынужден будет провести еще несколько дней в карантине, в то время как его партнеры начнут тренировки.
В пятницу испанские СМИ писали, что в стране выявлено пять новых случаев заражения COVID-19 среди футболистов, трое из которых выступают за клубы Ла Лиги.
25-летний Ремиро в нынешнем сезоне провел 26 матчей, пропустив 29 мячей и 9 раз сыграв «на ноль».
Источник: AS