У голкипера «Реала Сосьедад» обнаружен коронавирус

Источник: AP 2020

Источник сообщает, что футболист сдал положительный серологический тест. Это означает, что болезнь протекает без симптомов, а способность пациента к передаче вируса очень мала.

Ремиро вынужден будет провести еще несколько дней в карантине, в то время как его партнеры начнут тренировки.

В пятницу испанские СМИ писали, что в стране выявлено пять новых случаев заражения COVID-19 среди футболистов, трое из которых выступают за клубы Ла Лиги.

25-летний Ремиро в нынешнем сезоне провел 26 матчей, пропустив 29 мячей и 9 раз сыграв «на ноль».

Источник: AS