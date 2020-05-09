Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
17:00
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
11
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
11:35 (мск), источник: Матч ТВ

У голкипера «Реала Сосьедад» обнаружен коронавирус

Вратарь «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро оказался заражен коронавирусом.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 954 897+90 201
Скончалось275 179+5 159
Выздоровело1 331 733+39 061
Источник: AP 2020

Источник сообщает, что футболист сдал положительный серологический тест. Это означает, что болезнь протекает без симптомов, а способность пациента к передаче вируса очень мала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ремиро вынужден будет провести еще несколько дней в карантине, в то время как его партнеры начнут тренировки.

В пятницу испанские СМИ писали, что в стране выявлено пять новых случаев заражения COVID-19 среди футболистов, трое из которых выступают за клубы Ла Лиги.

25-летний Ремиро в нынешнем сезоне провел 26 матчей, пропустив 29 мячей и 9 раз сыграв «на ноль».

Источник: AS

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
Читайте также
Реал Сосьедад
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стал известен гонорар Нурмагомедова за бой с Порье
Гончаренко заявил, что Дзагоев должен восстановиться к игре с «Аланией»
Турнир UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у одного бойца
Соперник Олейника контактировал с бойцом с коронавирусом
Россия победила Швейцарию на старте ЧМХ. В голосовании ИИХФ
Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну (фото)
Руководству «Локо» предрекли тюремные сроки из-за смерти игрока
СМИ: АПЛ опасается, что игроки выступят против начала сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь