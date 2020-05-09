Матчами в Мозыре и Гродно продолжится 8-й тур футбольного чемпионата Беларуси

В 15.00 мозырская «Славия» начнет домашний поединок с жодинским «Торпедо-БелАЗом». В предыдущем туре обе команды добились выездных викторий — мозыряне одолели «Витебск» со счетом 3:2, а жодинцы разгромили «Минск» — 5:2.

Гродненский «Неман» в 17.00 начнет поединок с гостями из брестского «Руха» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В 7-м туре гродненцы проиграли в Борисове футболистам БАТЭ — 1:3, а брестчане у себя дома сыграли вничью с «Городеей» — 1:1.

Вчера минский «Энергетик-БГУ» победил в гостях лидеров первенства футболистов «Слуцка» со счетом 2:1, а «Городея» на своем поле разошлась миром с «Минском» — 1:1.

Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск), «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск), «Смолевичи» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).

Турнирное положение сейчас таково: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ» — 15, «Торпедо-БелАЗ» — 14, БАТЭ — 13, «Ислочь» — 12, «Шахтер», «Городея» — по 11, «Славия», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Рух» — по 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.