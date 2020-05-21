Возлюбленная самого дорогого футболиста «Ювентуса» взорвала Instagram откровенным фото
Недавно она вылечилась от коронавируса.
Недавно она вылечилась от коронавируса.
Ориана Сабатини, возлюбленная нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибалы, опубликовала новый пост в своем Instagram, где показала подписчикам свою фотографию в розовом купальнике, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Проведите пальцем, чтобы почувствовать любовь», — написала Ориана. Также в этом посте она показала видео, на котором обнимает и целует свою собаку.
Фото за сутки набрало более 700 тысяч лайков. Стоит отметить, что у Орианы 4,6 миллиона подписчиков.