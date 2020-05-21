Возлюбленная самого дорогого футболиста «Ювентуса» взорвала Instagram откровенным фото

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Ориана Сабатини, возлюбленная нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибалы, опубликовала новый пост в своем Instagram, где показала подписчикам свою фотографию в розовом купальнике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Проведите пальцем, чтобы почувствовать любовь», — написала Ориана. Также в этом посте она показала видео, на котором обнимает и целует свою собаку.