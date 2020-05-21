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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

Возлюбленная самого дорогого футболиста «Ювентуса» взорвала Instagram откровенным фото

Недавно она вылечилась от коронавируса.

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фотография
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фотография
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фотография

Ориана Сабатини, возлюбленная нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибалы, опубликовала новый пост в своем Instagram, где показала подписчикам свою фотографию в розовом купальнике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Проведите пальцем, чтобы почувствовать любовь», — написала Ориана. Также в этом посте она показала видео, на котором обнимает и целует свою собаку.

Фото за сутки набрало более 700 тысяч лайков. Стоит отметить, что у Орианы 4,6 миллиона подписчиков.

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