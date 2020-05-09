СМИ: Английская премьер-лига опасается, что игроки выступят против возобновления сезона

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Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

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По информации источника, руководство лиги считает, что в каждом клубе могут быть несколько игроков, которые публично выступят против возобновления сезона и потребуют досрочно завершить первенство.