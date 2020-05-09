Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
17:00
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
11
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
12:02 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Английская премьер-лига опасается, что игроки выступят против возобновления сезона

ТАСС, 9 мая. Руководство Английской премьер-лиги выразило опасение, что футболисты клубов выступят против возобновления сезона. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 954 897+90 201
Скончалось275 179+5 159
Выздоровело1 331 733+39 061
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, руководство лиги считает, что в каждом клубе могут быть несколько игроков, которые публично выступят против возобновления сезона и потребуют досрочно завершить первенство.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Великобритании зафиксировано более 212 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 31 тыс. человек.

Читайте также
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Турнир UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у одного бойца
Соперник Олейника контактировал с бойцом с коронавирусом
Россия победила Швейцарию на старте ЧМХ. В голосовании ИИХФ
Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну (фото)
Руководству «Локо» предрекли тюремные сроки из-за смерти игрока
У голкипера «Реала Сосьедад» обнаружен коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь