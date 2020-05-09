СМИ: Английская премьер-лига опасается, что игроки выступят против возобновления сезона
ТАСС, 9 мая. Руководство Английской
ТАСС, 9 мая. Руководство Английской
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта
По информации источника, руководство лиги считает, что в каждом клубе могут быть несколько игроков, которые публично выступят против возобновления сезона и потребуют досрочно завершить первенство.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Великобритании зафиксировано более 212 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 31 тыс. человек.