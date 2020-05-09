«Славия» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью на футбольном чемпионате Беларуси

На протяжении всего поединка в Мозыре шла равная борьба, обе команды провели немало атак, но мяч в ворота так и не попал. В итоге ничья — 0:0.

Во втором сегодняшнем поединке футболисты «Немана» принимают в Гродно гостей из брестского «Руха». В прошлом туре гродненцы проиграли на выезде борисовскому БАТЭ (1:3), а брестчане на своем поле сыграли вничью с «Городеей» (1:1).

Вчера минский «Энергетик-БГУ» победил в гостях лидеров первенства футболистов «Слуцка» со счетом 2:1, а «Городея» на своем поле разошлась миром с «Минском» — 1:1.

Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск), «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск), «Смолевичи» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).

Турнирное положение сейчас таково: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» — по 15, БАТЭ — 13, «Ислочь» — 12, «Шахтер», «Городея», «Славия» — по 11, «Витебск», «Динамо» (Брест), «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Рух» — по 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.