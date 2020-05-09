Чемпионат Фарер стартовал без зрителей
На Фарерских островах стартовал розыгрыш высшей лиги.
На Фарерских островах стартовал розыгрыш высшей лиги.
В первой игре турнира «Рунавик» встретился с ТБ. Сегодня состоятся все пять игр первого тура. Все они пройдут без зрителей.
Старт чемпионата Фарерских островов был отложен
Чемпионат Фарер — второй турнир Европы, в рамках которого проходят матчи. Чемпионат Белоруссии не был прерван. Остальные соревнования были приостановлены и пока что не возобновились.