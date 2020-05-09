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18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Фарер стартовал без зрителей

На Фарерских островах стартовал розыгрыш высшей лиги.

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Источник: Спорт-Экспресс

В первой игре турнира «Рунавик» встретился с ТБ. Сегодня состоятся все пять игр первого тура. Все они пройдут без зрителей.

Старт чемпионата Фарерских островов был отложен из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Фарер — второй турнир Европы, в рамках которого проходят матчи. Чемпионат Белоруссии не был прерван. Остальные соревнования были приостановлены и пока что не возобновились.

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