Футболист «Барселоны» Юмтити получил травму икроножной мышцы
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити получил травму во время индивидуальной тренировки, сообщается на сайте каталонского футбольного клуба.
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити получил травму во время индивидуальной тренировки, сообщается на сайте каталонского футбольного клуба.
Игроки «Барселоны» в пятницу вернулись к индивидуальным занятиям после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Отмечается, что 26-летний француз повредил икроножную мышцу правой ноги, сроки его восстановления станут известны позднее.
Юмтити в текущем сезоне провел 16 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах.