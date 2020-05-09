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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Барселоны» Юмтити получил травму икроножной мышцы

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити получил травму во время индивидуальной тренировки, сообщается на сайте каталонского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игроки «Барселоны» в пятницу вернулись к индивидуальным занятиям после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Отмечается, что 26-летний француз повредил икроножную мышцу правой ноги, сроки его восстановления станут известны позднее.

Юмтити в текущем сезоне провел 16 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах.

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