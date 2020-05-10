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10:52 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Шедевры в белфутболе: «Неман» забил из-за штрафной от штанги, «Рух» идеально точно ответил

Матч с «Рухом» не порадовал фанатов «Немана» — дома гродненцы, считавшиеся фаворитами, пропустили четыре мяча. Интересно, что в предыдущих семи турах команда из Бреста забивала всего трижды.

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Тем не менее немногочисленные зрители на ЦСК «Неман» эпизодически получали удовольствие от действий своих футболистов. Самым запоминающимся моментом для них стал шедевральный гол главного снайпера команды Гегама Кадимяна. 27-летний армянин из-за штрафной по роскошной дуге послал почти что в «девятку» мяч, от штанги отлетевший в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче кавказец забил еще один мяч. Теперь у Кадимяна шесть голов в высшей лиге. По этому показателю он сравнялся с лидером снайперской гонки Жасуром Яхшибоевым из «Энергетика-БГУ».

Однако на дубль Кадимяна «Рух» достойнейше ответил. Георгий Андроник вошел в штрафную и тоже пальнул — идеально точно, чтобы мяч, ничего не задев, вонзился в сетку. В итоге «Рух» выиграл 4:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подопечные Александра Седнева набирают очки уже в четвертом поединке кряду. Стабильный улов баллов позволил «Руху» на вечер субботы подняться сразу на пятую строчку таблицы.

Тем временем «Неман» тянет вниз. Гродненцы уже 14-е.

Видео: АБФФ

Александр Гурин

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Неман
2:4
Первый тайм: 0:2
Рух
Футбол, Беларусь, 8-й тур9.05.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ЦСК Неман, 314 зрителей
Главные тренеры
Игорь КовалевичАлександр Седнев
Голы
Гегам Кадимян68′
Владислав Васильев4′
Гегам Кадимян90+1′
Денис Гречихо14′
Павел Седько55′
Георгий Андроник89′
Составы команд
91Дмитрий Дударь
1Александр Нечаев
4Андрей Васильев
3Артем Рахманов
14Олег Мурачев
5Алвес де Жезус Виллиам
18Павел Забелин
24Виталий Гайдучик
35′
25Евгений Лешко
69′
14Владислав Васильев
51′86′
28Даниэль Стойкович
19Денис Гречихо
46Алексей Легчилин
87′
20Артем Концевой
7Гегам Кадимян
22Георгий Андроник
82′
24Андрей Якимов
58′
59Илья Колпачук
83′
78Максим Яблонский
26Сергей Тихоновский
10Владимир Коваль
62′
10Павел Седько
88′
45Зоран Марушич
31Максим Чиж
13Глеб Рассадкин
45′
77Абдулайе Диалло
72′
11Валерий Жуковский
15Егор Богомольский
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)10
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Коронец(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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