Шедевры в белфутболе: «Неман» забил из-за штрафной от штанги, «Рух» идеально точно ответил

Тем не менее немногочисленные зрители на ЦСК «Неман» эпизодически получали удовольствие от действий своих футболистов. Самым запоминающимся моментом для них стал шедевральный гол главного снайпера команды Гегама Кадимяна. 27-летний армянин из-за штрафной по роскошной дуге послал почти что в «девятку» мяч, от штанги отлетевший в ворота.

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В матче кавказец забил еще один мяч. Теперь у Кадимяна шесть голов в высшей лиге. По этому показателю он сравнялся с лидером снайперской гонки Жасуром Яхшибоевым из «Энергетика-БГУ».

Однако на дубль Кадимяна «Рух» достойнейше ответил. Георгий Андроник вошел в штрафную и тоже пальнул — идеально точно, чтобы мяч, ничего не задев, вонзился в сетку. В итоге «Рух» выиграл 4:2.

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Подопечные Александра Седнева набирают очки уже в четвертом поединке кряду. Стабильный улов баллов позволил «Руху» на вечер субботы подняться сразу на пятую строчку таблицы.

Тем временем «Неман» тянет вниз. Гродненцы уже 14-е.

Видео: АБФФ