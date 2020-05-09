СМИ: Переболевший коронавирусом Дибала вернулся к тренировкам

По информации издания, в субботу 26-летний аргентинец появился на тренировочной базе клуба. Ранее «Ювентус» сообщил, что форвард вылечился от болезни. О заболевании Дибалы было объявлено в марте, после чего он прошел курс лечения и сдал четыре положительных анализа на коронавирус.