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9 мая, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Переболевший коронавирусом Дибала вернулся к тренировкам

Футболист туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, переболевший коронавирусной инфекцией, вернулся к индивидуальным тренировкам, сообщает Tuttosport.

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Источник: Reuters

По информации издания, в субботу 26-летний аргентинец появился на тренировочной базе клуба. Ранее «Ювентус» сообщил, что форвард вылечился от болезни. О заболевании Дибалы было объявлено в марте, после чего он прошел курс лечения и сдал четыре положительных анализа на коронавирус.

Чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. С понедельника футболистам разрешено вернуться к индивидуальным занятиям.

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