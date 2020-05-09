Головин претендует на звание лучшего плеймейкера чемпионата Франции по версии L’Equipe

«Нестабильность в “Монако”, три главных тренера менее чем за два года, не облегчила адаптацию лидера сборной России к чемпионату Франции. В ногах Головина магия, ему все еще не хватает эффективности в завершении атак, но он сумел зарекомендовать себя как плеймейкер “Монако”. Он лидирует в своей команде по числу точных передач на чужую половину поля — 163, это на 81 пас больше, чем у ближайшего преследователя», — отмечается на сайте L'Equipe.