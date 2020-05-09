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9 мая, источник: БЕЛТА

«Рух» обыграл «Неман» в матче футбольного чемпионата Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» со счетом 4:2 переиграли в гостях гродненский «Неман» в матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра в Гродно началась для хозяев крайне неудачно — уже на 4-й минуте Владислав Васильев открыл счет, а еще через 10 минут Денис Гречихо увеличил преимущество «Руха». Во втором тайме гости еще дважды поразили ворота Дмитрия Дударя — сначала Павел Седько реализовал пенальти, а потом отличился Георге Андроник. Хозяева ответили голевым дублем Гегама Кадимяна.

Результаты других встреч: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2, «Городея» — «Минск» — 1:1.

Заключительные матчи 8-го тура состоятся 10 мая: «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск), «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск), «Смолевичи» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).

Положение команд сейчас таково: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» — по 15, БАТЭ — 13, «Рух», «Ислочь» — по 12, «Шахтер», «Городея», «Славия» — по 11, «Витебск», «Динамо» (Брест), «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

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