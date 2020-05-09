«Рух» обыграл «Неман» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Игра в Гродно началась для хозяев крайне неудачно — уже на 4-й минуте Владислав Васильев открыл счет, а еще через 10 минут Денис Гречихо увеличил преимущество «Руха». Во втором тайме гости еще дважды поразили ворота Дмитрия Дударя — сначала Павел Седько реализовал пенальти, а потом отличился Георге Андроник. Хозяева ответили голевым дублем Гегама Кадимяна.