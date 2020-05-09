Роналдо назвал пятерых футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал игроков, которые заслуживали в прошлом «Золотой мяч», но так и не смогли его получить.
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал игроков, которые заслуживали в прошлом «Золотой мяч», но так и не смогли его получить.
В их число вошли итальянцы Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини и Франческо Тотти, испанец Рауль, а также соотечественник Роналдо Роберто Карлос.
Сам Роналдо получил «Золотой мяч» дважды — в 1997 и 2002 году.