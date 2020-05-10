Два лидера «Боруссии» травмировались на тренировке
Два лидера дортмундской «Боруссии» травмировались на тренировке и могут пропустить рурское дерби.
Два лидера дортмундской «Боруссии» травмировались на тренировке и могут пропустить рурское дерби.
Об этом сообщает Bild.
По информации источника, на предыдущем занятии повреждения получили бельгиец Аксель Витсель и Эмре Джан.
У обоих игроков подозревается надрыв задней поверхности бедра; они рискуют не успеть восстановиться к игре против гельзенкирхенского «Шальке-04», которая состоится 16 мая.
Также могут пропустить первую игру после возобновления Бундеслиги Марко Ройс и