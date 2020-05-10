Футболист «Аталанты» находится в реанимации с аневризмой головного мозга
Полузащитник футбольного клуба «Аталанта» Андреа Ринальди находится в реанимации с аневризмой головного мозга, сообщает Football Italia.
Полузащитник футбольного клуба «Аталанта» Андреа Ринальди находится в реанимации с аневризмой головного мозга, сообщает Football Italia.
По информации источника, 19-летний футболист почувствовал себя плохо 8 мая и был госпитализирован. Ринальди попал в реанимацию, его состояние оценивается как очень тяжелое.
Ринальди является воспитанником «Аталанты». В текущем сезоне он выступал на правах аренды за клуб четвертого по силе дивизиона «Леньяно».