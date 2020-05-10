Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Смолевичи
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
14:00
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Брс
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
13:07 (мск), источник: Газета.Ру

Футболист «Аталанты» находится в реанимации с аневризмой головного мозга

Полузащитник футбольного клуба «Аталанта» Андреа Ринальди находится в реанимации с аневризмой головного мозга, сообщает Football Italia.

Наверх

По информации источника, 19-летний футболист почувствовал себя плохо 8 мая и был госпитализирован. Ринальди попал в реанимацию, его состояние оценивается как очень тяжелое.

Ринальди является воспитанником «Аталанты». В текущем сезоне он выступал на правах аренды за клуб четвертого по силе дивизиона «Леньяно».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Аталанта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили
Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году
Сенсация без Хабиба: как UFC вернул спорт в мир коронавируса
«Реал» думает снизить зарплаты игроков на 30% в следующем сезоне
«Боги войны разбудили меня». Тайсон о возвращении на ринг
Глава UFC рассказал, когда может состояться бой Хабиба и Гэтжи
Хавбек «Ювентуса» согласовал условия контракта с «Барселоной»
Фергюсон был отправлен в больницу после поражения от Гейджи
Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона после победы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь