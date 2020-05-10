СМИ: Три футболиста испанского «Бетиса» заражены коронавирусом

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Имена игроков не называются. Отмечается, что двое из них не имеют симптомов заболевания. Футболистам предстоит провести дома на карантине две недели, каждые 72 часа проходя тестирование.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что полезно знать Если сидишь дома

Всего известно о шести случаях заражения среди игроков клубов чемпионата Испании. Помимо трех футболистов «Бетиса» коронавирусом также инфицированы полузащитники Ренан Лоди («Атлетико»), Янхель Эррера («Гранада») и голкипер Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, точные сроки возобновления пока не определены. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет «Барселона».