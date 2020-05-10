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13:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Три футболиста испанского «Бетиса» заражены коронавирусом

ТАСС, 10 мая. Три игрока испанского футбольного клуба «Бетис» инфицированы коронавирусом. Об этом сообщается на сайте радиостанции Cadena SER.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 10.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 047 915+86 321
Скончалось279 705+4 308
Выздоровело1 384 168+49 705
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Имена игроков не называются. Отмечается, что двое из них не имеют симптомов заболевания. Футболистам предстоит провести дома на карантине две недели, каждые 72 часа проходя тестирование.

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Всего известно о шести случаях заражения среди игроков клубов чемпионата Испании. Помимо трех футболистов «Бетиса» коронавирусом также инфицированы полузащитники Ренан Лоди («Атлетико»), Янхель Эррера («Гранада») и голкипер Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, точные сроки возобновления пока не определены. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет «Барселона».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Общее количество заражений в Испании составляет более 224 тыс., более 136 тыс. пациентов выздоровели, свыше 26 тыс. скончались.

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