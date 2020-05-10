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14:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Наполи» планирует приобрести Азмуна за €15 млн на замену Мертенсу

ТАСС, 10 мая. Итальянский «Наполи» планирует приобрести у российского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна в случае ухода бельгийца Дриса Мертенса. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Наполи» наладил первые контакты с «Зенитом», полноценные переговоры с петербургской стороной начнутся после появления ясности в ситуации с Мертенсом, который может покинуть клуб в межсезонье. Итальянский клуб рассматривает переход 25-летнего иранца за €15 млн.

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Азмун провел в текущем сезоне 29 матчей за «Зенит» в разных турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Действующий контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2022 года. Он представляет петербургский клуб с февраля 2019 года, также в России он выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». В составе «Зенита» он стал чемпионом России сезона-2018/19.

За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.

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