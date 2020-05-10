Головин стал третьим в голосовании L’Equipe на лучшего плеймейкера чемпионата Франции

Источник: AFP 2020

Лучшим на данной позиции стал Килиан Мбаппе из ПСЖ, который набрал 56% голосов, вторым стал Димитри Пайет из «Марселя» (34%), за Головина проголосовали 6% респондентов, четвертое место в списке претендентов занял Флоран Молле из «Монпелье» (4%).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Полностью команда сезона выглядит следующим образом: вратарь — Стив Манданда («Марсель»), защитники — Лео Дюбуа («Лион»), Тьяго Силва, Маркиньос, Хуан Бернат (все — ПСЖ), полузащитники — Анхель Ди Мария, Марко Вератти, Неймар (все — ПСЖ), Эдуарду Камавинга («Ренн»), нападающие — Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Виссам Бен Йеддер («Монако»).

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 28 туров, победителем признали ПСЖ. В завершившемся сезоне Головин провел 25 матчей в чемпионате Франции, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.