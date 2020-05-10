Головин стал третьим в голосовании L’Equipe на лучшего плеймейкера чемпионата Франции

Лучшим на данной позиции стал Килиан Мбаппе из ПСЖ, который набрал 56% голосов, вторым стал Димитри Пайет из «Марселя» (34%), за Головина проголосовали 6% респондентов, четвертое место в списке претендентов занял Флоран Молле из «Монпелье» (4%).
Полностью команда сезона выглядит следующим образом: вратарь — Стив Манданда («Марсель»), защитники — Лео Дюбуа («Лион»), Тьяго Силва, Маркиньос, Хуан Бернат (все — ПСЖ), полузащитники — Анхель Ди Мария, Марко Вератти, Неймар (все — ПСЖ), Эдуарду Камавинга («Ренн»), нападающие — Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Виссам Бен Йеддер («Монако»).
Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 28 туров, победителем признали ПСЖ. В завершившемся сезоне Головин провел 25 матчей в чемпионате Франции, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.
Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года из московского ЦСКА. В составе сборной России Головин провел 33 игры, пять раз поразив ворота соперника и отдав 10 голевых передач.