Миралем Пьянич согласовал условия контракта с «Барселоной»

Источник: AP 2020

По данным источника, соглашение Пьянича с каталонским клубом будет рассчитано на четыре года. Финансовые детали сделки не известны. Сообщается, что «Ювентус» продолжает обсуждать с «Барселоной», кто из игроков сине-гранатовых будет включён в сделку.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пьянич защищает цвета «Ювентуса» с 2016 года, а до этого выступал за «Рому», «Лион» и «Метц». В сборную Боснии и Герцеговины Миралем вызывается с 2008 года.