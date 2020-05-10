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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Миралем Пьянич согласовал условия контракта с «Барселоной»

Переговоры «Барселоны» с полузащитником туринского «Ювентуса» Миралемом Пьяничем продвинулись, и стороны согласовали условия контракта, сообщает Sport.es.

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Источник: AP 2020

По данным источника, соглашение Пьянича с каталонским клубом будет рассчитано на четыре года. Финансовые детали сделки не известны. Сообщается, что «Ювентус» продолжает обсуждать с «Барселоной», кто из игроков сине-гранатовых будет включён в сделку.

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Пьянич защищает цвета «Ювентуса» с 2016 года, а до этого выступал за «Рому», «Лион» и «Метц». В сборную Боснии и Герцеговины Миралем вызывается с 2008 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может предложить в обмен на Пьянича полузащитника Артура Мело, а крайний защитник «старой синьоры» Маттиа Де Шильо может стать частью сделки.

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