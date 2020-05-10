Агент Давыдова: Пока непонятно, когда Денис сможет вернуться в Россию

Источник: РИА "Новости"

1 мая Давыдов на своей странице в Instagram сообщил, что софийский ЦСКА предложил ему расторгнуть контракт и вернуться домой, на что он ответил согласием, но при условии, что «будет рейс до Москвы». Он отметил, что месяц находится на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. По словам Давыдова, он сдал квартиру и приобрел билеты на рейс (2 мая), который правительство Болгарии организовало для вывоза своих граждан из России, но улететь им не смог.

«Ситуация такая же, он еще в Болгарии. Этой проблемой занимаются, нельзя же просто так взять и улететь. Все в процессе, прилетит самолет, и его заберут, после чего он сядет на карантин. Пока не понятно, когда это произойдет, это надо к властям обращаться», — сказал Бакулин по телефону.