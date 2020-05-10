Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Смолевичи
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Брс
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
14:00
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
16:33 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» сэкономит около 39 млн евро за два месяца на сокращении зарплат до 24 мая

«Барселона» продолжает принимать антикризисные меры.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В каталонском клубе продлили сокращение зарплат до 24 мая. В конце марта игроки пошли на 70-процентное снижение зарплат.

Во время загрузки произошла ошибка.

С момента приостановки сезона, о которой объявили 14 марта, «Барселона» благодаря этой мере сэкономит 38,8 млн евро.

Примерно 34,1 млн сэкономят на базовой зарплате игроков и тренерского штаба первой команды, а также около 4,7 млн на выплатах членам «Барселоны Б», «Барселоны» U19, первой женской команды, а также команд в баскетболе, гандболе, хоккее и мини-футболе.

Ранее сообщалось, что «Барса» потеряет 120−140 млн евро из-за приостановки сезона.

Источник — Mundo Deportivo

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Сенсация без Хабиба: как UFC вернул спорт в мир коронавируса
«Реал» думает снизить зарплаты игроков на 30% в следующем сезоне
«Боги войны разбудили меня». Тайсон о возвращении на ринг
Хавбек «Ювентуса» согласовал условия контракта с «Барселоной»
Фергюсон был отправлен в больницу после поражения от Гейджи
Бундеслига возобновится 16 мая, несмотря на карантин в «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь