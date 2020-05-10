«Барселона» сэкономит около 39 млн евро за два месяца на сокращении зарплат до 24 мая

В каталонском клубе продлили сокращение зарплат до 24 мая. В конце марта игроки пошли на 70-процентное снижение зарплат.

С момента приостановки сезона, о которой объявили 14 марта, «Барселона» благодаря этой мере сэкономит 38,8 млн евро.