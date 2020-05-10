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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

DFL: Бундеслига возобновится 16 мая, несмотря на карантин в «Динамо»

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Чемпионат Германии по футболу в первой и второй бундеслиге возобновится 16 мая, несмотря на обнаружение коронавируса в дрезденском «Динамо», заявил глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

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Ранее сообщалось, что в дрезденском «Динамо», которое выступает во второй бундеслиге, в результате тестирования коронавирус был обнаружен у двоих футболистов команды, после чего весь клуб ушел на 14-дневный карантин. Таким образом, динамовцы не смогут выйти на матч 26-го тура первенства против «Ганновера», который запланирован на 17 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это не повод подвергать сомнению весь сезон в стране. Мне всегда было ясно, что подобное может произойти, ведь мы находимся пока в начальном этапе перезапуска сезона», — приводит слова Зайферта АФП со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

Чемпионат Германии, который должен возобновиться 16 мая при пустых трибунах, был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Разрешение на возобновление сезона во второй половине мая футбольные власти получили от премьер-министра Германии Ангелы Меркель.


Футболисты Бундеслиги готовы возобновить сезон 16 мая
Ruptly
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