DFL: Бундеслига возобновится 16 мая, несмотря на карантин в «Динамо»

Ранее сообщалось, что в дрезденском «Динамо», которое выступает во второй бундеслиге, в результате тестирования коронавирус был обнаружен у двоих футболистов команды, после чего весь клуб ушел на 14-дневный карантин. Таким образом, динамовцы не смогут выйти на матч 26-го тура первенства против «Ганновера», который запланирован на 17 мая.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b6c6a3edb689fad677d6" data-vnd="b6c6a3edb689fad677d6" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b6c6a3edb689fad677d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это не повод подвергать сомнению весь сезон в стране. Мне всегда было ясно, что подобное может произойти, ведь мы находимся пока в начальном этапе перезапуска сезона», — приводит слова Зайферта АФП со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

Чемпионат Германии, который должен возобновиться 16 мая при пустых трибунах, был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Разрешение на возобновление сезона во второй половине мая футбольные власти получили от премьер-министра Германии Ангелы Меркель.