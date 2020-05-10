DFL: Бундеслига возобновится 16 мая, несмотря на карантин в «Динамо»

Ранее сообщалось, что в дрезденском «Динамо», которое выступает во второй бундеслиге, в результате тестирования коронавирус был обнаружен у двоих футболистов команды, после чего весь клуб ушел на 14-дневный карантин. Таким образом, динамовцы не смогут выйти на матч 26-го тура первенства против «Ганновера», который запланирован на 17 мая.
«Это не повод подвергать сомнению весь сезон в стране. Мне всегда было ясно, что подобное может произойти, ведь мы находимся пока в начальном этапе перезапуска сезона», — приводит слова Зайферта АФП со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.
Чемпионат Германии, который должен возобновиться 16 мая при пустых трибунах, был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Разрешение на возобновление сезона во второй половине мая футбольные власти получили от премьер-министра Германии Ангелы Меркель.