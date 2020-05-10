«Ислочь» победила «Белшину» в матче чемпионата Беларуси
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из четырех сегодняшних поединков футболисты «Ислочи» принимали на поле столичного стадиона «Трактор» аутсайдера турнира бобруйскую «Белшину» и победили со счетом 2:1.
Позже «Витебск» у себя дома сыграет против солигорского «Шахтера», «Смолевичи» встретятся с борисовским БАТЭ, а в Бресте местное «Динамо» примет одноклубников из Минска.
Результаты остальных игр 8-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2, «Городея» — «Минск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Рух» (Брест) — 2:4.
Турнирное положение сейчас таково: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» — по 15, БАТЭ — 13, «Рух» — 12, «Шахтер», «Городея» и «Славия» — по 11, «Витебск», «Динамо» (Брест) и «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.
|Виталий Жуковский
|Эдуард Градобоев
|Алексей Янушкевич
|34′
|Александр Папуш
|85′
|Момо Янсане
|52′
|1
|Егор Хаткевич
|24
|Сергей Туранок
|4
|Алексей Янушкевич
|4
|Владислав Соланович
|6
|Сергей Концевой
|23
|Самюэль Одеоибо
|17
|Сергей Карпович
|32
|Владислав Ясюкевич
|22
|Годфри Биток Стефен
|5
|Константин Кучинский
|91
|Олег Патоцкий
|8
|Сергей Глебко
80′
|15
|Дмитрий Комаровский
|10
|Павел Бордуков
|99
|Момо Янсане
|25
|Михаил Башилов
|18
|Павел Рыбак
18′
|18
|Роман Салимов
45′
|5
|Александр Папуш
|15
|Данила Нечаев
|14
|Сандро Цвейба
82′
|9
|Леонид Ковель
74′
|7
|Александр Быченок
|6
|Герман Барковский
|10
|Николай Януш
78′
|28
|Родригес Феррейра Нивалду
38′45′
|11
|Александр Холодинский
|29
|Дмитрий Рекиш
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|12
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дмитрий Доля(Беларусь)