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16:22 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» победила «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из четырех сегодняшних поединков футболисты «Ислочи» принимали на поле столичного стадиона «Трактор» аутсайдера турнира бобруйскую «Белшину» и победили со счетом 2:1.

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Позже «Витебск» у себя дома сыграет против солигорского «Шахтера», «Смолевичи» встретятся с борисовским БАТЭ, а в Бресте местное «Динамо» примет одноклубников из Минска.

Результаты остальных игр 8-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2, «Городея» — «Минск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Рух» (Брест) — 2:4.

Турнирное положение сейчас таково: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» — по 15, БАТЭ — 13, «Рух» — 12, «Шахтер», «Городея» и «Славия» — по 11, «Витебск», «Динамо» (Брест) и «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.

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Ислочь
2:1
Первый тайм: 1:0
Белшина
Футбол, Беларусь, 8-й тур10.05.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Трактор, 337 зрителей
Главные тренеры
Виталий ЖуковскийЭдуард Градобоев
Голы
Алексей Янушкевич34′
Александр Папуш85′
Момо Янсане52′
Составы команд
1Егор Хаткевич
24Сергей Туранок
4Алексей Янушкевич
4Владислав Соланович
6Сергей Концевой
23Самюэль Одеоибо
17Сергей Карпович
32Владислав Ясюкевич
22Годфри Биток Стефен
5Константин Кучинский
91Олег Патоцкий
8Сергей Глебко
80′
15Дмитрий Комаровский
10Павел Бордуков
99Момо Янсане
25Михаил Башилов
18Павел Рыбак
18′
18Роман Салимов
45′
5Александр Папуш
15Данила Нечаев
14Сандро Цвейба
82′
9Леонид Ковель
74′
7Александр Быченок
6Герман Барковский
10Николай Януш
78′
28Родригес Феррейра Нивалду
38′45′
11Александр Холодинский
29Дмитрий Рекиш
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые12
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Доля(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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