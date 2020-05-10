«Ислочь» победила «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

В первом из четырех сегодняшних поединков футболисты «Ислочи» принимали на поле столичного стадиона «Трактор» аутсайдера турнира бобруйскую «Белшину» и победили со счетом 2:1.

Позже «Витебск» у себя дома сыграет против солигорского «Шахтера», «Смолевичи» встретятся с борисовским БАТЭ, а в Бресте местное «Динамо» примет одноклубников из Минска.

Результаты остальных игр 8-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2, «Городея» — «Минск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Рух» (Брест) — 2:4.

Турнирное положение сейчас таково: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» — по 15, БАТЭ — 13, «Рух» — 12, «Шахтер», «Городея» и «Славия» — по 11, «Витебск», «Динамо» (Брест) и «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.