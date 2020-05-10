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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три футболиста «Витории Гимарайнш» заразились коронавирусом

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Трое футболистов португальского клуба «Витория Гимарайнш» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте команды.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 10.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 051 431+89 837
Скончалось279 734+4 337
Выздоровело1 385 592+51 129

Как отмечается, случаи заражения были выявлены после общекомандного тестирования на коронавирус, проведенного 8 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки, фамилии которых не называются, в настоящее время находятся на самоизоляции, их здоровью ничего не угрожает, болезнь проходит в легкой и бессимптомной форме.

Случаи заражения коронавирусом в «Витории» стали первыми в португальской лиге с начала пандемии. Ранее власти выдали разрешение на возобновление сезона в Португалии, прерванного в марте, с 30 мая.

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