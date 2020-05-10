Три футболиста «Витории Гимарайнш» заразились коронавирусом
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Трое футболистов португальского клуба «Витория Гимарайнш» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Трое футболистов португальского клуба «Витория Гимарайнш» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается, случаи заражения были выявлены после общекомандного тестирования на коронавирус, проведенного 8 мая.
Игроки, фамилии которых не называются, в настоящее время находятся на самоизоляции, их здоровью ничего не угрожает, болезнь проходит в легкой и бессимптомной форме.
Случаи заражения коронавирусом в «Витории» стали первыми в португальской лиге с начала пандемии. Ранее власти выдали разрешение на возобновление сезона в Португалии, прерванного в марте, с 30 мая.