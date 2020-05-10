Три футболиста «Витории Гимарайнш» заразились коронавирусом

Как отмечается, случаи заражения были выявлены после общекомандного тестирования на коронавирус, проведенного 8 мая.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b6c6a3edb689fad677d6" data-vnd="b6c6a3edb689fad677d6" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b6c6a3edb689fad677d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки, фамилии которых не называются, в настоящее время находятся на самоизоляции, их здоровью ничего не угрожает, болезнь проходит в легкой и бессимптомной форме.