Футболисты «Витебска» сыграли вничью с «Шахтером» в чемпионате Беларуси

Встреча в Витебске прошла с небольшим преимуществом гостей, но в итоге была зафиксирована ничья — 0:0.

Турнирное положение сейчас таково: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» — по 15, БАТЭ — 13, «Рух» и «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея» и «Славия» — по 11, «Динамо» (Брест) и «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.