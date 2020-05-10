Футболисты «Витебска» сыграли вничью с «Шахтером» в чемпионате Беларуси
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» сыграли вничью с солигорским «Шахтером» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» сыграли вничью с солигорским «Шахтером» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Витебске прошла с небольшим преимуществом гостей, но в итоге была зафиксирована ничья — 0:0.
Результаты остальных игр 8-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2, «Городея» — «Минск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Рух» (Брест) — 2:4, «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск) — 2:1.
Турнирное положение сейчас таково: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» — по 15, БАТЭ — 13, «Рух» и «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея» и «Славия» — по 11, «Динамо» (Брест) и «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.
|Сергей Ясинский
|Юрий Вернидуб
|1
|Дмитрий Гущенко
75′
|30
|Александр Гутор
|6
|Жулиу Сезар
|4
|Руслан Хадаркевич
77′90′
|12
|Евгений Клопоцкий
|5
|Никола Антич
|17
|Даниил Чалов
|12
|Роман Бегунов
|19
|Павел Назаренко
|20
|Александр Сачивко
|5
|Вандерсон
|27
|Юлиус Сзоке
|7
|Максим Каленчук
|77
|Юрий Кендыш
78′
|20
|Сергей Волков
45′
|28
|Игор Иванович
|10
|Диегу Сантос Кариока
|8
|Александр Селява
80′
|21
|Артем Гуренко
|10
|Дарко Бодул
|11
|Антон Матвеенко
59′70′
|2
|Виталий Лисакович
90′
|9
|Руслан Теверов
|25
|Зария Ламбулич
|19
|Дмитрий Подстрелов
45′
|16
|Сергей Баланович
80′
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Стецурин(Беларусь)