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18:14 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» сыграли вничью с «Шахтером» в чемпионате Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» сыграли вничью с солигорским «Шахтером» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча в Витебске прошла с небольшим преимуществом гостей, но в итоге была зафиксирована ничья — 0:0.

Результаты остальных игр 8-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2, «Городея» — «Минск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Рух» (Брест) — 2:4, «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск) — 2:1.

Турнирное положение сейчас таково: «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» — по 15, БАТЭ — 13, «Рух» и «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея» и «Славия» — по 11, «Динамо» (Брест) и «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.

Витебск
0:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
Футбол, Беларусь, 8-й тур10.05.2020, 16:00 (МСК UTC+3)ЦСК Витебский, 595 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЯсинскийЮрий Вернидуб
Составы команд
1Дмитрий Гущенко
75′
30Александр Гутор
6Жулиу Сезар
4Руслан Хадаркевич
77′90′
12Евгений Клопоцкий
5Никола Антич
17Даниил Чалов
12Роман Бегунов
19Павел Назаренко
20Александр Сачивко
5Вандерсон
27Юлиус Сзоке
7Максим Каленчук
77Юрий Кендыш
78′
20Сергей Волков
45′
28Игор Иванович
10Диегу Сантос Кариока
8Александр Селява
80′
21Артем Гуренко
10Дарко Бодул
11Антон Матвеенко
59′70′
2Виталий Лисакович
90′
9Руслан Теверов
25Зария Ламбулич
19Дмитрий Подстрелов
45′
16Сергей Баланович
80′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)8
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Стецурин(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер С
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