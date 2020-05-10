БАТЭ одержал волевую победу над «Смолевичами» и догнал «Слуцк» в чемпионате Беларуси

Пропустив мяч на первой минуте игры после удара Евгения Барсукова, борисовчане еще до перерыва трижды поразили ворота соперников. На 13-й минуте счет сравнял Максим Скавыш, через две минуты отличился Игорь Стасевич, а на 36-й минуте гол забил Дмитрий Бага. Во втором тайме Дмитрий Щегрикович и Жан По восстановили равновесие, а затем сербский форвард БАТЭ Неманья Милич оформил дубль, установив окончательный результат — 5:3.