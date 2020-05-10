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20:50 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ одержал волевую победу над «Смолевичами» и догнал «Слуцк» в чемпионате Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ одержал волевую викторию над «Смолевичами» и догнал «Слуцк» в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Пропустив мяч на первой минуте игры после удара Евгения Барсукова, борисовчане еще до перерыва трижды поразили ворота соперников. На 13-й минуте счет сравнял Максим Скавыш, через две минуты отличился Игорь Стасевич, а на 36-й минуте гол забил Дмитрий Бага. Во втором тайме Дмитрий Щегрикович и Жан По восстановили равновесие, а затем сербский форвард БАТЭ Неманья Милич оформил дубль, установив окончательный результат — 5:3.

Результаты остальных игр 8-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2, «Городея» — «Минск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Рух» (Брест) — 2:4, «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск) — 2:1, «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0.

Турнирное положение сейчас таково: «Слуцк», БАТЭ — по 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» — по 15, «Рух», «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея», «Славия» — по 11, «Динамо» (Брест), «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.

Смолевичи
3:5
Первый тайм: 1:3
БАТЭ
Футбол, Беларусь, 8-й тур10.05.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Городской
Главные тренеры
Александр БразевичКирилл Альшевский
Голы
Евгений Барсуков1′
Максим Скавыш13′
Дмитрий Щегрикович55′
Игорь Стасевич15′
Жан-Морель По63′
Дмитрий Бага36′
Неманья Милич80′
Неманья Милич90+3′
Составы команд
1Александр Фильцов
48Денис Щербицкий
4Арсений Бондаренко
3Боян Настич
22′
5Эдуард Жевнеров
39′
4Александр Филипович
99Муталип Алибеков
21Егор Филипенко
7Анатолий Макаров
23Захар Волков
8Евгений Барсуков
8Станислав Драгун
56′
22Алексей Бутаревич
20′
22Игорь Стасевич
97Жан-Морель По
52′
25Дмитрий Бага
11Дмитрий Щегрикович
84′
5Евгений Яблонский
69′
30Александр Александрович
18Видлюм Видлюмссон
10Иван Верас
76′
33Павел Нехайчик
69′85′
9Владислав Мухамедов
19Дмитрий Бессмертный
77Алексей Турик
40′64′
15Максим Скавыш
71′
24Алексей Вакулич
26Неманья Милич
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Василевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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