БАТЭ одержал волевую победу над «Смолевичами» и догнал «Слуцк» в чемпионате Беларуси

Пропустив мяч на первой минуте игры после удара Евгения Барсукова, борисовчане еще до перерыва трижды поразили ворота соперников. На 13-й минуте счет сравнял Максим Скавыш, через две минуты отличился Игорь Стасевич, а на 36-й минуте гол забил Дмитрий Бага. Во втором тайме Дмитрий Щегрикович и Жан По восстановили равновесие, а затем сербский форвард БАТЭ Неманья Милич оформил дубль, установив окончательный результат — 5:3.
Результаты остальных игр 8-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2, «Городея» — «Минск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Рух» (Брест) — 2:4, «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск) — 2:1, «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0.
Турнирное положение сейчас таково: «Слуцк», БАТЭ — по 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» — по 15, «Рух», «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея», «Славия» — по 11, «Динамо» (Брест), «Минск» — по 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.