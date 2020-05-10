Источник: У игрока «Минска» заподозрили коронавирус
У одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирусную инфекцию, утверждает
У одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирусную инфекцию, утверждает
Tribuna.com сообщает, что этот футболист не попал в заявку «Минска» на матч с «Городеей». Завтрашняя тренировка команды отменена.
Ранее бюро исполкома БФФ приняло решение о переносе матча 4-го тура первой лиги чемпионата Белоруссии «Гомель» — «Арсенал»
По последним данным Worldometers, в Белоруссии зарегистрировано 22 973 случая заражения коронавирусом. Умерших — 131 человек, выздоровело — 6 406.