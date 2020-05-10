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10 мая, источник: Спорт-Экспресс

Источник: У игрока «Минска» заподозрили коронавирус

У одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирусную инфекцию, утверждает Telegram-канал «NEXTA Live». По информации источника, футболист в данный момент ожидает результатов теста на COVID-19.

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Tribuna.com сообщает, что этот футболист не попал в заявку «Минска» на матч с «Городеей». Завтрашняя тренировка команды отменена.

Ранее бюро исполкома БФФ приняло решение о переносе матча 4-го тура первой лиги чемпионата Белоруссии «Гомель» — «Арсенал» из-за того, что у одного из футболистов дзержинского клуба подозрение на наличие вируса COVID-19.

По последним данным Worldometers, в Белоруссии зарегистрировано 22 973 случая заражения коронавирусом. Умерших — 131 человек, выздоровело — 6 406.

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