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10 мая, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» обыграло минских одноклубников в чемпионате Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» обыграли минских одноклубников со счетом 2:1 в заключительном матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме встречи в Бресте соперники обменялись голами. На 5-й минуте брестчане вышли вперед после того, как хорватский защитник гостей Карло Бручич срезал мяч в свои ворота, а через 20 минут бельгийский полузащитник минчан Данило сравнял счет. После перерыва хозяева усилили натиск, и на 52-й минуте Денис Лаптев эффектно замкнул верховую передачу Романа Юзепчука. В оставшееся игровое время у обеих команд были возможности забить гол, но мяч в ворота больше не попал.

Результаты остальных игр 8-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2, «Городея» «Минск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Рух» (Брест) — 2:4, «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск) — 2:1, «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0, «Смолевичи» — БАТЭ (Борисов) — 3:5.

Турнирное положение после 8 туров: «Слуцк», БАТЭ — по 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух», «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.

В следующем туре встречаются:

  • 15 мая. «Минск» — «Неман», «Торпедо-БелАЗ» — «Городея»;.
  • 16 мая. «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Брест), «Шахтер» — «Славия», БАТЭ -«Слуцк»;
  • 17 мая. «Белшина» — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь», «Рух» — «Смолевичи».
Динамо Брс
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо Мн
Футбол, Беларусь, 8-й тур10.05.2020, 20:00 (МСК UTC+3)ОСК Брестский, 2354 зрителя
Главные тренеры
Сергей КовальчукЛеонид Кучук
Голы
Карло Бручич5′
Ричард Данилу24′
Денис Лаптев51′
Составы команд
1Сергей Игнатович
31Константин Руденок
2Габи Кики
4Игорь Шитов
21Олег Веретило
29′
5Миха Горопевшек
22Александр Павловец
6Доминик Динга
71′
7Артем Быков
43′
11Карло Бручич
19Александр Нойок
84′
17Алексей Риос
62Михаил Гордейчук
23Эдгар Олехнович
77Роман Юзепчук
9Евгений Шикавка
88Павел Савицкий
15Владислав Климович
33′
10Артем Милевский
87′
10Ричард Данилу
65′
13Максим Витус
7Иван Бахар
51Денис Лаптев
57′
71Михаил Козлов
67′73′
33Всеволод Садовский
8Марко Павловски
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)6
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАмин Кургхели(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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