Брестское «Динамо» обыграло минских одноклубников в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи в Бресте соперники обменялись голами. На 5-й минуте брестчане вышли вперед после того, как хорватский защитник гостей Карло Бручич срезал мяч в свои ворота, а через 20 минут бельгийский полузащитник минчан Данило сравнял счет. После перерыва хозяева усилили натиск, и на 52-й минуте Денис Лаптев эффектно замкнул верховую передачу Романа Юзепчука. В оставшееся игровое время у обеих команд были возможности забить гол, но мяч в ворота больше не попал.
Результаты остальных игр 8-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2, «Городея» «Минск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Рух» (Брест) — 2:4, «Ислочь» (Минский район) — «Белшина» (Бобруйск) — 2:1, «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0, «Смолевичи» — БАТЭ (Борисов) — 3:5.
Турнирное положение после 8 туров: «Слуцк», БАТЭ — по 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух», «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.
В следующем туре встречаются: