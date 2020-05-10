Брестское «Динамо» обыграло минских одноклубников в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи в Бресте соперники обменялись голами. На 5-й минуте брестчане вышли вперед после того, как хорватский защитник гостей Карло Бручич срезал мяч в свои ворота, а через 20 минут бельгийский полузащитник минчан Данило сравнял счет. После перерыва хозяева усилили натиск, и на 52-й минуте Денис Лаптев эффектно замкнул верховую передачу Романа Юзепчука. В оставшееся игровое время у обеих команд были возможности забить гол, но мяч в ворота больше не попал.