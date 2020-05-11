Чемпионат Испании может быть возобновлен 12 июня

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Об этом сообщает As.

Как заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас, клубы уже проинформированы о предварительной дате рестарта сезона.

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По информации источника, лига может отложить возобновление турнира на одну неделю, если ситуация с пандемией коронавирусной инфекции потребует того.