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11:21 (мск), источник: Газета.Ру

Чемпионат Испании может быть возобновлен 12 июня

Чемпионат Испании по футболу может быть возобновлен 12 июня 2020 года.

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Об этом сообщает As.

Как заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас, клубы уже проинформированы о предварительной дате рестарта сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, лига может отложить возобновление турнира на одну неделю, если ситуация с пандемией коронавирусной инфекции потребует того.

Сезон планируется завершить за два месяца, чтобы участвующие в еврокубках клубы смогли подготовиться к международным матчам.

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