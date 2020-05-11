Чемпионат Испании может быть возобновлен 12 июня
Чемпионат Испании по футболу может быть возобновлен 12 июня 2020 года.
Чемпионат Испании по футболу может быть возобновлен 12 июня 2020 года.
Об этом сообщает As.
Как заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас, клубы уже проинформированы о предварительной дате рестарта сезона.
По информации источника, лига может отложить возобновление турнира на одну неделю, если ситуация с пандемией коронавирусной инфекции потребует того.
Сезон планируется завершить за два месяца, чтобы участвующие в еврокубках клубы смогли подготовиться к международным матчам.