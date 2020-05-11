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13:06 (мск), источник: Матч ТВ

Арсен Венгер: Гегемония Месси и Роналду подходит к концу

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что уже в скором времени Лионель Месси и Криштиану Роналду перестанут быть главными звездами мирового футбола.

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— Мы никогда не видели таких игроков, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые могут сделать что угодно в любой сложной ситуации, но думаю, что их гегемония подходит к концу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь идет следующее поколение. Новым лидером может стать Мбаппе и, конечно, Неймар, — сказал Венгер в интервью TalkSPORT.

Напомним, Месси шесть раз за карьеру признавался лучшим футболистом мира, Роналду — пять.

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