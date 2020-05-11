Арсен Венгер: Гегемония Месси и Роналду подходит к концу
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что уже в скором времени Лионель Месси и Криштиану Роналду перестанут быть главными звездами мирового футбола.
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что уже в скором времени Лионель Месси и Криштиану Роналду перестанут быть главными звездами мирового футбола.
— Мы никогда не видели таких игроков, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые могут сделать что угодно в любой сложной ситуации, но думаю, что их гегемония подходит к концу.
Теперь идет следующее поколение. Новым лидером может стать Мбаппе и, конечно, Неймар, — сказал Венгер в интервью TalkSPORT.
Напомним, Месси шесть раз за карьеру признавался лучшим футболистом мира, Роналду — пять.