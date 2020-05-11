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11:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Чемпионат Англии по футболу может возобновиться 12 июня

ТАСС, 11 мая. Сезон-2019/20 чемпионата Англии по футболу планируется возобновить 12 июня. Об этом сообщает английская газета The Telegraph.

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Источник: AP 2020

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок.

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Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от правительства страны.

По информации источника, турнир возобновится 12 июня при условии соблюдения всех мер безопасности. Отмечается, что 11 мая премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту поэтапного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Подчеркивается, что во вторник ожидается публикация правительственного документа о порядке возобновления проведения спортивных мероприятий.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Великобритании зафиксировано более 220 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 31 тыс. человек.

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