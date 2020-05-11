СМИ: Чемпионат Англии по футболу может возобновиться 12 июня

Источник: AP 2020

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--32d6b53f0aded6ce8e7e" data-vnd="32d6b53f0aded6ce8e7e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=32d6b53f0aded6ce8e7e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от правительства страны.

По информации источника, турнир возобновится 12 июня при условии соблюдения всех мер безопасности. Отмечается, что 11 мая премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту поэтапного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Подчеркивается, что во вторник ожидается публикация правительственного документа о порядке возобновления проведения спортивных мероприятий.