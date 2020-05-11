СМИ: Чемпионат Англии по футболу может возобновиться 12 июня
ТАСС, 11 мая. Сезон-2019/20 чемпионата Англии по футболу планируется возобновить 12 июня. Об этом сообщает английская газета The Telegraph.
ТАСС, 11 мая. Сезон-2019/20 чемпионата Англии по футболу планируется возобновить 12 июня. Об этом сообщает английская газета The Telegraph.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта
Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от правительства страны.
По информации источника, турнир возобновится 12 июня при условии соблюдения всех мер безопасности. Отмечается, что 11 мая
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Великобритании зафиксировано более 220 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 31 тыс. человек.