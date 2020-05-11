Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
10:21 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана объявил о старте тренировок

Кызылординский «Кайсар» на своем официальном сайте объявил о старте тренировок с 11 мая, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

Из-за пандемии коронавируса групповые тренировки «Кайсара» не проводились полтора месяца. На данный момент весь состав и тренерский штаб команды находится в Кызылорде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее появилась информация, что казахстанская премьер-лига планирует провести игры третьего тура уже 31 мая. Такое решение позволяет клубам рассчитывать на начало тренировок в общей группе с 12 мая. На момент приостановки чемпионата Казахстана было сыграно два тура, а несколько команд успели провести перенесенные матчи второго круга.

После двух туров в турнирной таблице лидирует «Астана», которая успела провести три матча и набрала семь очков. По шесть баллов набрали «Кайрат» и «Кайсар», при этом кызылординская команда сыграла всего две игры.

Читайте также
Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Астана", "Кайрат", "Ордабасы" и "Кайсар" могут лишиться еврокубков
РПЛ твердо намерена доиграть сезон. Все решится до 27 мая
«Реал» возобновил тренировки на базе команды
УЕФА сократит или отменит квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в новом сезоне
Тони Фергюсон: Это была не моя ночь
СМИ: Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» после карантина
Фергюсону грозит операция после боя с Гейджи на турнире UFC
Эвандер Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь