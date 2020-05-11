Участник еврокубков от Казахстана объявил о старте тренировок
Кызылординский «Кайсар» на своем официальном сайте объявил о старте тренировок с 11 мая, сообщает KazFootball.kz.
Кызылординский «Кайсар» на своем официальном сайте объявил о старте тренировок с 11 мая, сообщает KazFootball.kz.
Напомним, ранее появилась информация, что казахстанская
После двух туров в турнирной таблице лидирует «Астана», которая успела провести три матча и набрала семь очков. По шесть баллов набрали «Кайрат» и «Кайсар», при этом кызылординская команда сыграла всего две игры.