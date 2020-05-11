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11:10 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» узнал дату начала тренировок в новом клубе

Швейцарский клуб «Лугано», за который выступает футболист «Астаны» и сборной Кюрасао Рангело Янга, сможет возобновить тренировки не раньше 18 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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29 мая представители клубов снова соберутся, чтобы принять окончательное решение о продолжении сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса после 23 туров.

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Также стало известно, что в случае перезапуска чемпионата игры 24-го тура пройдут примерно 20—21 июня. Руководство лиги будет отталкиваться от эпидемиологической ситуации в стране.

28-летний Янга находится в расположении «Лугано» с февраля, он был арендован у «Астаны» до 30 июня. Форвард успел провести всего один матч за новый клуб до приостановки сезона, а именно против «Сьона» (0:0). Имел несколько хороших моментов в дебютной игре, но ни один из них не реализовал. Несмотря на это, получил хорошие отзывы от болельщиков.

В то же время пока неизвестно, будет ли его аренду продлевать «Лугано». Контракт легионера с «Астаной» рассчитан до 2022 года. За казахстанскую команду во всех турнирах провел 64 матча, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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