Хет-трик казахстанца и победа над лидером. Как сыграли клубы экс-представителей КПЛ

Васильев помог «Руху» в гостях переиграть «Неман» — 4:2 и улучшить турнирное положение, брестский клуб продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей и с 12 очками поднялся с 12 места на восьмое. При этом 23-летний уроженец Караганды оформил хет-трик — забил гол, отдал ассист и заработал удаление. То есть пропустит следующую игру со «Смолевичами». Как бы то ни было, в нынешней команде, которую возглавляет экс-рулевой «Актобе» Александр Седнев, а помогает ему в качестве старшего тренера казахстанец Андрей Ферапонтов, Васильев получает больше игрового времени, чем в брестском «Динамо».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/v1b2CO1HNHc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Энергетик-БГУ», ведомый экс-наставником «Атырау» и «Ордабасы» Владимиром Белявским, одержал вторую победу подряд на выезде, на этот раз над лидером чемпионата «Слуцком» — 2:1. Все мячи были забиты в первом тайме, тогда как на 71-й минуте у гостей красной карточки удостоился Айк Мусаханян, однако хозяева не смогли воспользоваться численным перевесом и спастись от поражения. Победа позволила «Энергетик-БГУ» набрать 15 очков и сохранить за собой четвертую строчку в таблице.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Um3rKNJMSr4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ислочь» в непростом матче дома взяла верх над «Белшиной» — 2:1 и осталась на пятой позиции, набрав 15 очков. Бобруйская команда в свою очередь осела на последнем, 16-м месте, потерпев шестое поражение в сезоне при двух ничейных результатах.

У «Ислочи» в этой игре участие приняли экс-игроки «Тобола», «Актобе» и «Иртыша» Сергей Концевой, Сандро Цвейба и Александр Быченок. У «Белшины» — экс-футболисты «Атырау» и «Иртыша» Нивалдо и Леонид Ковель соответственно.

По ходу встречи Цвейба и Нивалдо были заменены, а Быченок появился на поле лишь за восемь минут до конца основного времени. Очень активно провел встречу Ковель, имевший несколько верных моментов для взятия ворот, но ни один из них не реализовал. Более того, на 54-й минуте Концевой в подкате не позволил ему забить в пустые ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FkTKfDF9t7E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Витебск» и «Шахтер» сильнейшего не выявили — 0:0. За солигорский клуб полный матч провел экс-хавбек карагандинского «Шахтера» Юлиус Сзоке. Игравший прежде за «Астану» и «Тобол» Аздрен Лулаку остался на лавке солигорчан. Откровенно говоря, у албанца не все получается в Беларуси. Между тем его одноклубники по итогам отчетного тура с 12 очками расположились на седьмом месте, «Витебск» — на десятом с минимальным отставанием.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/s05jzr6M7fs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо-Брест» оказался сильнее «Динамо-Минска» — 2:1. Матч выдался напряженным, в котором за брестчан отыграл забракованный в «Тоболе» Михаил Гордейчук. Уроженец Сарани может его занести в актив, поскольку много двигался и оказывал давление на ворота соперника, чего не нельзя было сказать о его стартовых играх. Тем временем третью игру за столичную команду провел экс-защитник «Астаны» Игорь Шитов, оказавшийся в глубоком запасе при предыдущем тренере Сергее Гуренко. Видно, что новый наставник минского «Динамо» Леонид Кучук доверяет Шитову, записавшему на свой счет ассист в прошедшем матче. Если «Динамо-Брест», благодаря победному результату, набрал 13 очков и поднялся с седьмого места на шестое, то подопечные Кучука опустились с 11 места на 13, имея в копилке девять баллов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KhSnh2oSdPY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.