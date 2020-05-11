Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
13:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне нравятся “Рома”, “Лацио”, “Наполи”». Меркель высказался о чемпионатах Италии и Нидерландов

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель рассказал, почему ему нравится чемпионат Нидерландов и за кем он следит в итальянской Серии А. Также хавбек дал характеристику своего бывшему партнеру по «Хераклесу» Леннарту Чиборре, который недавно перешел в «Аталанту».

Наверх

«Чиборра играл полтора года со мной здесь, в Алмело, он хорош. Физически он очень силен, он может много бегать и бороться. Но нужно немного терпения, потому что он еще очень молод. Он может стать хорошим игроком. В раздевалке он любил петь, делал разные импровизации и заставлял нас всех смеяться. Очень веселый парень. Игры “Хераклеса” был приостановлены, как и все в Нидерландах. Мне нравится культура местного футбола и Эредивизи: немного тактики и огромное желание идти в атаку, чтобы забить. В Италии тактика сочетается с отличным качеством, если вы ошибаетесь, вы поплатитесь. Кроме “Аталанты”, где теперь играет Чиборра, мне нравится, как играют “Рома”, “Лацио”, “Наполи”, “Ювентус” и “Сассуоло”», — сказал казахстанец в прямом эфире в Instrgram Acerbis Sport.

Напомним, контракт Меркеля с «Хераклесом» истекает 30 июня 2020 года. Ранее технический директор клуба Тим Гилиссен заявил, что он поговорит с игроком относительно его будущего. Казахстанский футболист мог покинуть «Хераклес» еще в прошлом году, но решил отработать свой контракт до конца.

Чемпионат Нидерландов-2019/20 досрочно завершен, «Хераклес» остался на восьмом месте в турнирной таблице. В прошедшем сезоне Меркель провел 25 матчей в Эредивизи, забив два гола и отдав четыре голевые передачи.

Читайте также
Хераклес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Астана", "Кайрат", "Ордабасы" и "Кайсар" могут лишиться еврокубков
РПЛ твердо намерена доиграть сезон. Все решится до 27 мая
«Реал» возобновил тренировки на базе команды
УЕФА сократит или отменит квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в новом сезоне
Тони Фергюсон: Это была не моя ночь
СМИ: Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» после карантина
Фергюсону грозит операция после боя с Гейджи на турнире UFC
Эвандер Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь