«Мне нравятся “Рома”, “Лацио”, “Наполи”». Меркель высказался о чемпионатах Италии и Нидерландов

«Чиборра играл полтора года со мной здесь, в Алмело, он хорош. Физически он очень силен, он может много бегать и бороться. Но нужно немного терпения, потому что он еще очень молод. Он может стать хорошим игроком. В раздевалке он любил петь, делал разные импровизации и заставлял нас всех смеяться. Очень веселый парень. Игры “Хераклеса” был приостановлены, как и все в Нидерландах. Мне нравится культура местного футбола и Эредивизи: немного тактики и огромное желание идти в атаку, чтобы забить. В Италии тактика сочетается с отличным качеством, если вы ошибаетесь, вы поплатитесь. Кроме “Аталанты”, где теперь играет Чиборра, мне нравится, как играют “Рома”, “Лацио”, “Наполи”, “Ювентус” и “Сассуоло”», — сказал казахстанец в прямом эфире в Instrgram Acerbis Sport.