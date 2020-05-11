Казахстан оказался в тройке самых дорогих футбольных лиг постсоветского пространства
Казахстанская
Казахстанская
Ожидаемо первые две строчки остались за Россией и Украиной — 923,1 и 289,5 миллиона евро соответственно. При этом в российской и белорусской
Вот как выглядит стоимость всех чемпионатов на постсоветском пространстве:
1. Россия — 923,1 миллиона евро (16 клубов);
2. Украина — 289,5 миллиона евро (12 клубов);
3. Казахстан — 124,6 миллиона евро (12 клубов);
4. Беларусь — 77,9 миллиона евро (16 клубов);
5. Узбекистан — 73,75 миллиона евро (14 клубов);
6. Азербайджан — 59,4 миллиона евро (8 клубов);
7. Грузия — 40,15 миллиона евро (10 клубов);
8. Армения — 37,68 миллиона евро (10 клубов);
9. Латвия — 28,95 миллиона евро (10 клубов);
10. Молдова — 27,1 миллиона евро (9 клубов);
11. Эстония — 23,43 миллиона евро (10 клубов);
12. Литва — 18,48 миллиона евро (6 клубов);
13. Кыргызстан — 4,69 миллиона евро (9 клубов);
14. Таджикистан — 4,5 миллиона евро (10 клубов);
15. Туркменистан —? (8 клубов).
Отметим, что только чемпионаты Туркменистана и Беларуси не приостанавливались