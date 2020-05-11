Казахстан оказался в тройке самых дорогих футбольных лиг постсоветского пространства

Ожидаемо первые две строчки остались за Россией и Украиной — 923,1 и 289,5 миллиона евро соответственно. При этом в российской и белорусской премьер-лигах выступают большее число клубов — по 16. Меньше всего участников в чемпионате Литвы — шесть команд. В то же время Туркменистан не имеет общую рыночную стоимость клубов на портале Transfermarkt.