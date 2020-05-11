Чемпионат Беларуси. Миличу хватило 20 минут, чтобы попасть в сборную 8-го тура, Яхшибоев отбирался уже трижды

Сербский нападающий вышел на замену во втором тайме матча со «Смолевичами» (5:3) и оформил дубль, принесший борисовчанам победу. Также в сборную попал его одноклубник Игорь Стасевич, отличившийся голом и двумя результативными передачами. Капитан БАТЭ, кроме того, был признан редакцией «Прессбола» лучшим игроком 8-го тура Parimatch.