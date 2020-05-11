Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Все события
Фоторепортажи
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
16:49 (мск), источник: Прессбол

Чемпионат Беларуси. Миличу хватило 20 минут, чтобы попасть в сборную 8-го тура, Яхшибоев отбирался уже трижды

Форварду БАТЭ Неманье Миличу хватило 20 минут, чтобы попасть в символическую сборную 8-го тура чемпионата Беларуси.

Наверх
Источник: "Прессбол"

Сербский нападающий вышел на замену во втором тайме матча со «Смолевичами» (5:3) и оформил дубль, принесший борисовчанам победу. Также в сборную попал его одноклубник Игорь Стасевич, отличившийся голом и двумя результативными передачами. Капитан БАТЭ, кроме того, был признан редакцией «Прессбола» лучшим игроком 8-го тура Parimatch.

В сборную тура впервые попали сразу два игрока брестского «Динамо» — Александр Нойок и Роман Юзепчук.

Самый полезный игрок чемпионата Джасурбек Яхшибоев («Энергетик» — БГУ) оказался в символической сборной уже третий раз — больше любого другого игрока.

Читайте также
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Энергетик-БГУ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 У Януша отняли 100-й гол, но он все равно в топ-5. Как менялись лучшие бомбардиры в истории ЧБ с 1992-го по 2020-й
Николай Сигневич: лишь бы только проведением чемпионата Беларуси в это сложное время не навредили людям
РПЛ твердо намерена доиграть сезон. Все решится до 27 мая
Сборные России и Канады поменяют местами в группах на ЧМ-2021
УЕФА сократит или отменит квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в новом сезоне
Капелло: Меня тошнит от того, как «Милан» относится к Мальдини
Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием
Нападающий «Реала» едва выжил после падения со стены дома
Футболиста «Сочи» обвиняют в краже автомобиля во Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь