Чемпионат Беларуси. Миличу хватило 20 минут, чтобы попасть в сборную 8-го тура, Яхшибоев отбирался уже трижды
Форварду БАТЭ Неманье Миличу хватило 20 минут, чтобы попасть в символическую сборную 8-го тура чемпионата Беларуси.
Форварду БАТЭ Неманье Миличу хватило 20 минут, чтобы попасть в символическую сборную 8-го тура чемпионата Беларуси.
Сербский нападающий вышел на замену во втором тайме матча со «Смолевичами» (5:3) и оформил дубль, принесший борисовчанам победу. Также в сборную попал его одноклубник Игорь Стасевич, отличившийся голом и двумя результативными передачами. Капитан БАТЭ, кроме того, был признан редакцией «Прессбола» лучшим игроком 8-го тура Parimatch.
В сборную тура впервые попали сразу два игрока брестского «Динамо» — Александр Нойок и Роман Юзепчук.
Самый полезный игрок чемпионата Джасурбек Яхшибоев («Энергетик» — БГУ) оказался в символической сборной уже третий раз — больше любого другого игрока.