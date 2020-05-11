СМИ: Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» после прохождения карантина

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Смолов вернулся из России в Виго, где базируется «Сельта», 4 мая. С прошлой недели испанским клубам было разрешено проводить тренировки, российский нападающий не мог принимать в них участие, так как находился на обязательном карантине после прилета. Пресс-служба «Сельты» сообщила, что во время занятий соблюдаются все необходимые меры предосторожности по противодействию распространению коронавируса: игроки рассредоточены по трем футбольным полям на несколько групп, все участники тренировок находятся в масках и перчатках, а также соблюдают нормы социального дистанцирования.

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По данным La Voz de Galicia, Смолов тренируется в группе с Лукасом Оласой, Окаем Йокуслу, Браисом Мендесом, Санти Миной и Джейсоном Мурильо.

Смолов перешел в «Сельту» зимой на правах аренды из московского «Локомотива». Соглашение с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В составе испанского клуба российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского «Реала» (2:2).

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет «Барселона», набрав 58 очков. На втором месте находится мадридский «Реал» (56 очков), на третьем — «Севилья» (47). «Сельта» располагается на 17-й позиции, набрав 26 очков.