Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
15:23 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» после прохождения карантина

ТАСС, 11 мая. Российский нападающий футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов в понедельник приступил к тренировкам, посетив базу испанской команды. Об этом сообщает издание La Voz de Galicia.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Смолов вернулся из России в Виго, где базируется «Сельта», 4 мая. С прошлой недели испанским клубам было разрешено проводить тренировки, российский нападающий не мог принимать в них участие, так как находился на обязательном карантине после прилета. Пресс-служба «Сельты» сообщила, что во время занятий соблюдаются все необходимые меры предосторожности по противодействию распространению коронавируса: игроки рассредоточены по трем футбольным полям на несколько групп, все участники тренировок находятся в масках и перчатках, а также соблюдают нормы социального дистанцирования.

Во время загрузки произошла ошибка.
Что полезно знать
Если сидишь дома

По данным La Voz de Galicia, Смолов тренируется в группе с Лукасом Оласой, Окаем Йокуслу, Браисом Мендесом, Санти Миной и Джейсоном Мурильо.

Смолов перешел в «Сельту» зимой на правах аренды из московского «Локомотива». Соглашение с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В составе испанского клуба российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского «Реала» (2:2).

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет «Барселона», набрав 58 очков. На втором месте находится мадридский «Реал» (56 очков), на третьем — «Севилья» (47). «Сельта» располагается на 17-й позиции, набрав 26 очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Читайте также
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
«Реал» готов продать самого высокооплачиваемого игрока
Стала известна предварительная дата рестарта сезона в Испании
Назван дедлайн для решения о возобновлении сезона в РПЛ
Тони Фергюсон: Это была не моя ночь
Фергюсону грозит операция после боя с Гейджи на турнире UFC
Эвандер Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь