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15:51 (мск), источник: Sport24

«Реал» возобновил тренировки на базе команды

«Реал» возобновил тренировки на клубной базе.

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Об этом сообщает пресс-служба сливочных.

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Команда вернулась к занятиям спустя два месяца карантина. Игроки работали сугубо индивидуально на нескольких тренировочных полях. Планируется, что на следующей неделе команда перейдет к тренировкам небольшими группами, но не более шести человек.

Вместе с остальными игроками работал и полузащитник Эден Азар, восстановившийся после операции на лодыжке.

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Сезон в Испании был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат может возобновиться 12 июня.

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