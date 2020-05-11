«Реал» возобновил тренировки на базе команды
«Реал» возобновил тренировки на клубной базе.
«Реал» возобновил тренировки на клубной базе.
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Команда вернулась к занятиям спустя два месяца карантина. Игроки работали сугубо индивидуально на нескольких тренировочных полях. Планируется, что на следующей неделе команда перейдет к тренировкам небольшими группами, но не более шести человек.
Вместе с остальными игроками работал и полузащитник Эден Азар, восстановившийся после операции на лодыжке.
Сезон в Испании был приостановлен 12 марта на неопределенный срок