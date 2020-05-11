Казахстанского футболиста включили в символическую сборную тура европейской лиги

В отчетном туре команда 23-летнего уроженца Караганды в гостях победила «Неман» — 4:2. В этой игре полузащитник забил гол, отдал ассист и заработал удаление, оформив таким образом своеобразный хет-трик.

Победа позволила брестчанам набрать 12 очков и подняться с 12-го места на восьмое. Следующий матч они проведут на своем поле со «Смолевичами» 17 мая.

Как известно, «Рух» с этого сезона возглавляет экс-наставник «Актобе» Александр Седнев, которому в качестве старшего тренера помогает казахстанец Андрей Ферапонтов, известный на родине по работе в «Ордабасы», «Иле-Саулете», «Окжетпесе» и молодежной сборной.

В Беларуси Васильев также играл за «Энергетик-БГУ», тогда как игровую карьеру начинал в карагандинском «Шахтере», за который забил один гол в 23 матчах с 2015 по 2017 год.