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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший форвард «Милана» поддержал игрока «Минска», у которого подозрение на коронавирус

Бывший нападающий «Милана» и сборной Беларуси Виталий Кутузов выразил поддержку защитнику «Минска» Евгению Чаговцу, у которого подозрение на заражение коронавирусом.

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Источник: AP 2020

«Женя, держись», — написал Кутузов в «сториз» своего «инстаграма».

22-летний украинский защитник Евгений Чаговец в нынешнем сезоне провёл семь матчей и забил один гол. Последний раз футболист выходил на поле 2 мая.

Из-за Чаговца бюро исполкома Ассоциации белорусской федерации футбола приняло решение о переносе матча 9-го тура чемпионата страны «Минск» — «Неман». Встреча должна была пройти 15 мая на стадионе «Трактор» в Минске. Также перенесён матч 5-го тура первой лиги Беларуси «Арсенал» (Дзержинск) — ГОБЖД, который должен был состояться 16 мая на стадионе «РЦОР-БГУ» в Минске.

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