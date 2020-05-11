Бывший форвард «Милана» поддержал игрока «Минска», у которого подозрение на коронавирус

22-летний украинский защитник Евгений Чаговец в нынешнем сезоне провёл семь матчей и забил один гол. Последний раз футболист выходил на поле 2 мая.

Из-за Чаговца бюро исполкома Ассоциации белорусской федерации футбола приняло решение о переносе матча 9-го тура чемпионата страны «Минск» — «Неман». Встреча должна была пройти 15 мая на стадионе «Трактор» в Минске. Также перенесён матч 5-го тура первой лиги Беларуси «Арсенал» (Дзержинск) — ГОБЖД, который должен был состояться 16 мая на стадионе «РЦОР-БГУ» в Минске.