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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана превзошел свое достижение в зарубежном чемпионате

Кандидат в сборную Казахстана по футболу полузащитник Владислав Васильев, выступающий в чемпионате Беларуси за «Рух», в минувшем туре отметился дебютным голом за клуб из Бреста и превзошел свое предыдущее достижение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Для того, чтобы отличиться за «Рух», Васильеву потребовалось сыграть шесть матчей. В 2019 году казахстанцу для дебютного гола пришлось провести десять игр за «Энергетик-БГУ», в составе которого он провел первую половину сезона-2019.

В 2018 году, когда Васильев начал выступление в Беларуси, казахстанец забил первый гол в своем шестом поединке за «Энергетик-БГУ». Однако это было не в высшей лиге, а в первой.

Напомним, в восьмом туре высшей лиги чемпионата Беларуси Васильев открыл счет в выездном матче против «Немана», у которого «Рух» выиграл со счетом 4:2. Кроме того, казахстанец отметился ассистом и удалением. Для него эта игра стала 30-й в высшей лиге чемпионата Беларуси.

Свою карьеру Васильев начинал в карагандинском «Шахтере». С 2015 по 2017 год казахстанец провел за «горняков» 23 матча и забил один гол. Весной 2019 года Васильев попал в расширенный список сборной Казахстана, а осенью его намеревались пригласить на матчи отборочного цикла Евро-2020 с Россией и Кипром, но футболист отказался от вызова.

Также Васильев играл за юношеские сборные Казахстана (до 17 и 19 лет). По государственной программе он некоторое время с другими футболистами обучался в академии «Оле Бразил».

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