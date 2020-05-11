Игорь Стасевич признан лучшим игроком 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Капитан борисовской команды в гостевом победном матче со «Смолевичами» (5:3) забил один гол и дважды ассистировал партнерам при еще двух взятиях ворот соперников.
В предыдущем туре лучшим игроком был назван форвард жодинского «Торпедо-БелАЗа» Валерий Горбачик. До этого лучшими признавались полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар, голкипер Денис Панкратов («Слуцк»), полузащитник Габриэль Рамос («Торпедо-БелАЗ»), форвард Никита Мельников, голкипер Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), а также форвард Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ», Минск).
Матчи 9-го тура чемпионата Беларуси запланированы на 15—17 мая.