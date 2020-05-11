Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
20:51 (мск), источник: БЕЛТА

Игорь Стасевич признан лучшим игроком 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник борисовского БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим игроком 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: abff.by

Капитан борисовской команды в гостевом победном матче со «Смолевичами» (5:3) забил один гол и дважды ассистировал партнерам при еще двух взятиях ворот соперников.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван форвард жодинского «Торпедо-БелАЗа» Валерий Горбачик. До этого лучшими признавались полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар, голкипер Денис Панкратов («Слуцк»), полузащитник Габриэль Рамос («Торпедо-БелАЗ»), форвард Никита Мельников, голкипер Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), а также форвард Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ», Минск).

Матчи 9-го тура чемпионата Беларуси запланированы на 15—17 мая.

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на май 2020
Исследователи выяснили, что собаки помогают аккуратнее водить машину
РПЛ твердо намерена доиграть сезон. Все решится до 27 мая
«Реал» возобновил тренировки на базе команды
УЕФА сократит или отменит квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в новом сезоне
Сборные России и Канады поменяют местами в группах на ЧМ-2021
СМИ: Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» после карантина
As: «Реал» доиграет сезон на стадионе «Альфредо ди Стефано»
Футболиста «Сочи» обвиняют в краже автомобиля во Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь