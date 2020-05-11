Футболистки «Динамо-БГУФК» разгромили «Днепр» в матче женского чемпионата Беларуси

В сегодняшнем гостевом поединке в составе минчанок голевой покер оформила Салимта Симпоре. Еще по мячу в ворота могилевчанок забили Анастасия Шлапакова, Виктория Казакевич и Карина Ольховик. На старте нового первенства «Динамо-БГУФК» с тем же результатом 7:0 переиграли футболисток юниорской сборной Беларуси (U-19).

Также две виктории в активе еще двух команд. Действующие чемпионки страны спортсменки ФК «Минск» во 2-м туре были сильнее воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва — 8:0. Хет-трик в свой актив записала Чиома Вогу. Бронзовый призер прошлого первенства гродненский «Неман» свою вторую победу одержал в гостях у обладательниц серебряных наград из минского клуба «Зорка-БДУ» — 1:0.

Еще в одной встрече 2-го тура юниорская сборная одолела футболисток «Бобруйчанки» со счетом 4:3.

После двух туров по 6 очков из 6 возможных набрали «Минск», «Динамо-БГУФК» и «Неман». По 3 зачетных балла имеют «Зорка-БДУ» и юниорская сборная Беларуси.