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21:39 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» разгромили «Днепр» в матче женского чемпионата Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» разгромили могилевский «Днепр» со счетом 7:0 в последнем матче 2-го тура женского чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем гостевом поединке в составе минчанок голевой покер оформила Салимта Симпоре. Еще по мячу в ворота могилевчанок забили Анастасия Шлапакова, Виктория Казакевич и Карина Ольховик. На старте нового первенства «Динамо-БГУФК» с тем же результатом 7:0 переиграли футболисток юниорской сборной Беларуси (U-19).

Также две виктории в активе еще двух команд. Действующие чемпионки страны спортсменки ФК «Минск» во 2-м туре были сильнее воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва — 8:0. Хет-трик в свой актив записала Чиома Вогу. Бронзовый призер прошлого первенства гродненский «Неман» свою вторую победу одержал в гостях у обладательниц серебряных наград из минского клуба «Зорка-БДУ» — 1:0.

Еще в одной встрече 2-го тура юниорская сборная одолела футболисток «Бобруйчанки» со счетом 4:3.

После двух туров по 6 очков из 6 возможных набрали «Минск», «Динамо-БГУФК» и «Неман». По 3 зачетных балла имеют «Зорка-БДУ» и юниорская сборная Беларуси.

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился «Минск». Больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского «Университета» (6), могилевской «Надежды» (2) и брестской «Виктории» (1).

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