Умер пятикратный чемпион Испании в составе «Реала» Ико Агилар
«Реал» на официальном сайте сообщил о смерти Ико Агилара. Бывшему нападающему мадридцев был 71 год.
«Реал» на официальном сайте сообщил о смерти Ико Агилара. Бывшему нападающему мадридцев был 71 год.
Ико Агилар защищал цвета «Реала» с 1971 по 1979 год. Он завоевал в составе мадридцев 5 титулов чемпиона Испании и два Кубка страны.
Также в его карьере были «Расинг», «Спортинг» и «Райо Вальекано». За сборную Испании он провел три матча и забил 1 мяч.