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00:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер пятикратный чемпион Испании в составе «Реала» Ико Агилар

«Реал» на официальном сайте сообщил о смерти Ико Агилара. Бывшему нападающему мадридцев был 71 год.

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Ико Агилар защищал цвета «Реала» с 1971 по 1979 год. Он завоевал в составе мадридцев 5 титулов чемпиона Испании и два Кубка страны.

Также в его карьере были «Расинг», «Спортинг» и «Райо Вальекано». За сборную Испании он провел три матча и забил 1 мяч.

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11 мая© Piter.tv
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