Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Все события
Фоторепортажи
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» и «Манчестер Сити» вступили в борьбу за Кингсли Комана

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» интересуются французским полузащитником мюнхенской «Баварии» Кингсли Команом, утверждает Fussball News со ссылкой на Sky.

Наверх
Источник: AP 2020

По данным источника, «Королевский клуб» и «горожане» могут приобрести футболиста в ближайшее трансферное окно. Коман может сам принять решение сменить клуб, если «Бавария» купит нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Коман перешёл в «Баварию» летом 2015 года из «Ювентуса» на правах аренды за € 7 млн. Спустя два года немецкий клуб выкупил трансфер форварда за € 21 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Германии (11 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу.

Читайте также
Экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
00:40 (мск)© Piter.tv
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Хабиб обратился к фанатам за советом по поводу боя с Гэтжи
Сборные России и Канады поменяют местами в группах на ЧМ-2021
Умер пятикратный чемпион Испании по футболу
Капелло: Меня тошнит от того, как «Милан» относится к Мальдини
Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием
Нападающий «Реала» едва выжил после падения со стены дома
Футболиста «Сочи» обвиняют в краже автомобиля во Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь