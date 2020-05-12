Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»

«Контракт Месута действует ещё один год. В этом отношении изменений не будет. Что произойдёт дальше, покажет время. Месут примет решение вместе со своей семьёй. Это лучший выход. Не могу говорить о Месуте и “Фенербахче”, потому что я не имею права говорить на эту тему из-за принципа конфиденциальности», — приводит слова Согута Fanatik.