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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»

Агент Эркут Согут, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, сообщил, что игрок не будет продлевать контракт с английским клубом.

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Источник: Reuters

«Контракт Месута действует ещё один год. В этом отношении изменений не будет. Что произойдёт дальше, покажет время. Месут примет решение вместе со своей семьёй. Это лучший выход. Не могу говорить о Месуте и “Фенербахче”, потому что я не имею права говорить на эту тему из-за принципа конфиденциальности», — приводит слова Согута Fanatik.

В нынешнем сезоне Озил принял участие в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачами. Контракт 31-летнего немецкого хавбека с лондонским клубом истекает летом 2021 года.

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